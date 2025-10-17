Украина смогла улучшить свое положение после того, как в октябре команда Сергея Реброва одержала две победы, обыграв Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1) в квалификации чемпионата мира-2026.

Сине-желтые поднялись на одну позицию, сейчас занимая 27 место рейтинга. Украина обошла Канаду, куда мечтает попасть в 2026 году, ведь в Торонто и Ванкувере впервые сыграют некоторые матчи мужского чемпионата мира.

Фото: fifa.com

Кстати, лидером рейтинга остается Испания — действующий чемпион Европы. А победитель ЧМ-2022 Аргентина обошла Францию в борьбе за второе место, Бразилия проиграла Нидерландам шестую строчку, а Италия и Германия выбили Хорватию из десятки.

Топ-10 лучших сборных мира по версии ФИФА ( 17 октября)

Фото: fifa.com

Напомним, на международной арене сборные сейчас борются за путевки на чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый мундиаль, на котором будут участвовать 48 команд, что увеличит количество матчей до 104.

На нашем сайте есть список команд, которые уже вышли на ЧМ-2026.