Сборная Украины, несмотря на пропуск ЧМ-2022, улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)
Сборная Украины, несмотря на пропуск чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, поднялась на 26-ое место в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.
Лидерство в ранжире сохранила национальная команда Бразилии. К ней вплотную подобрались новоиспеченные чемпионы мира аргентинцы.
В топ-5 рейтинга ФИФА также оказались сборные Франции, Бельгии и Англии.
Рейтинг ФИФА
1. Бразилия — 1840,77 балла
2. Аргентина — 1838,38
3. Франция — 1823,39
4. Бельгия — 1781,30
5. Англия — 1774,19
6. Нидерланды — 1740,92
7. Хорватия — 1727,62
8. Италия — 1723,56
9. Португалия — 1702,54
10. Испания — 1692,71.
…
26. Украина — 1536,99
Сообщалось, что ФИФА удалила твит об аргентинском форварде Лионеля Месси после жалоб фанатов португальского нападающего Криштиану Роналду.