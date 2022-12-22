Сборная Украины, несмотря на пропуск ЧМ-2022, улучшила позиции в рейтинге ФИФА

22 декабря, 16:55
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Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины, несмотря на пропуск чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, поднялась на 26-ое место в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.

Лидерство в ранжире сохранила национальная команда Бразилии. К ней вплотную подобрались новоиспеченные чемпионы мира аргентинцы.

В топ-5 рейтинга ФИФА также оказались сборные Франции, Бельгии и Англии.

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Рейтинг ФИФА

1. Бразилия — 1840,77 балла
2. Аргентина — 1838,38
3. Франция — 1823,39
4. Бельгия — 1781,30
5. Англия — 1774,19
6. Нидерланды — 1740,92
7. Хорватия — 1727,62
8. Италия — 1723,56
9. Португалия — 1702,54
10. Испания — 1692,71.

26. Украина — 1536,99

Сообщалось, что ФИФА удалила твит об аргентинском форварде Лионеля Месси после жалоб фанатов португальского нападающего Криштиану Роналду.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ФИФА Сборная Украины Сборная Испании Сборная Англии Сборная Италии Сборная Франции Сборная Хорватии Сборная Бельгии Сборная Бразилии Сборная Португалии Сборная Аргентины Сборная Нидерландов

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