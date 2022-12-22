Сборная Украины, несмотря на пропуск ЧМ-2022, улучшила позиции в рейтинге ФИФА 22 декабря, 16:55 Сборная Украины (Фото:REUTERS/Peter Dejong)

Сборная Украины, несмотря на пропуск чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, поднялась на 26-ое место в рейтинге ФИФА, сообщается на официальном сайте организации.



Лидерство в ранжире сохранила национальная команда Бразилии. К ней вплотную подобрались новоиспеченные чемпионы мира аргентинцы.

В топ-5 рейтинга ФИФА также оказались сборные Франции, Бельгии и Англии.

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Рейтинг ФИФА

1. Бразилия — 1840,77 балла

2. Аргентина — 1838,38

3. Франция — 1823,39

4. Бельгия — 1781,30

5. Англия — 1774,19

6. Нидерланды — 1740,92

7. Хорватия — 1727,62

8. Италия — 1723,56

9. Португалия — 1702,54

10. Испания — 1692,71.

…

26. Украина — 1536,99

Сообщалось, что ФИФА удалила твит об аргентинском форварде Лионеля Месси после жалоб фанатов португальского нападающего Криштиану Роналду.