Пеле — вне топ-3. Авторитетное британское издание включило одного украинца в сотню лучших футболистов всех времен 11 октября, 16:51 Олег Блохин (Фото:ФК Динамо)

Украинец Олег Блохин был включен в список ста лучших футболистов всех времен по версии авторитетного британского издания FourFourTwo.

Обладатель Золотого мяча 1975 года занял в рейтинге 52-ое место. Он стал единственным представителем Украины в этом списке.

Лучшим футболистом всех времен назван аргентинец Лионель Месси. Вторым стал его соотечественник Диего Марадона. Третьим — португалец Криштиану Роналду.

Видео дня

Бразилец Пеле по прозвищу «Король футбола» оказался лишь на четвертой позиции.

В топ-10 рейтинга также попали Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Джордж Бест (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).

Ранее Блохин и другие легенды украинского футбола обратились к сборной Боснии и Герцеговины с требованием отменить матч против национальной команды России.