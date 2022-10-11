Пеле — вне топ-3. Авторитетное британское издание включило одного украинца в сотню лучших футболистов всех времен

11 октября, 16:51
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Олег Блохин (Фото:ФК Динамо)

Олег Блохин (Фото:ФК Динамо)

Украинец Олег Блохин был включен в список ста лучших футболистов всех времен по версии авторитетного британского издания FourFourTwo.

Обладатель Золотого мяча 1975 года занял в рейтинге 52-ое место. Он стал единственным представителем Украины в этом списке.

Лучшим футболистом всех времен назван аргентинец Лионель Месси. Вторым стал его соотечественник Диего Марадона. Третьим — португалец Криштиану Роналду.

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Бразилец Пеле по прозвищу «Король футбола» оказался лишь на четвертой позиции.

В топ-10 рейтинга также попали Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Джордж Бест (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).

Ранее Блохин и другие легенды украинского футбола обратились к сборной Боснии и Герцеговины с требованием отменить матч против национальной команды России.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лионель Месси Зинедин Зидан Диего Марадона Пеле Криштиану Роналду Олег Блохин Роналдо Франц Беккенбауэр

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