Дарья Снигур поднялась на 15 позиций после победы в Глазго (Фото: Дарья Снегирь)

Об этом сообщает WTA.

Лидером среди украинских теннисисток остается Элина Свитолина, которая удержала 14-ю позицию.

Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают идти рядом — на 26-м и 27-м местах соответственно. Юлия Стародубцева осталась 115-й.

Самый большой прорыв среди украинок совершила Дарья Снигур — после победы на турнире ITF W75 в Глазго она поднялась сразу на 15 позиций и теперь занимает 150-е место.

Александра Олейникова установила новый карьерный рекорд, поднявшись на 132-е место.

Украинки в рейтинге WTA

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, за ней следуют Ига Свьонтек и Коко Гауф.

Топ-10 рейтинга WTA

Ранее сообщалось, что Свитолина досрочно завершила сезон.