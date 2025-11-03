Новый рейтинг WTA. Свитолина — 14-я, рекорд Олейниковой, прорыв Снигур после триумфа в Глазго
Дарья Снигур поднялась на 15 позиций после победы в Глазго (Фото: Дарья Снегирь)
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг.
Об этом сообщает WTA.
Лидером среди украинских теннисисток остается Элина Свитолина, которая удержала 14-ю позицию.
Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжают идти рядом — на 26-м и 27-м местах соответственно. Юлия Стародубцева осталась 115-й.
Самый большой прорыв среди украинок совершила Дарья Снигур — после победы на турнире ITF W75 в Глазго она поднялась сразу на 15 позиций и теперь занимает 150-е место.
Александра Олейникова установила новый карьерный рекорд, поднявшись на 132-е место.
Украинки в рейтинге WTA
В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Арина Соболенко остается первой ракеткой мира, за ней следуют Ига Свьонтек и Коко Гауф.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Свитолина досрочно завершила сезон.