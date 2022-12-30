Чемпионат Испании. Атлетико выиграл в матче с тремя удалениями и поднялся в топ-3 — видео
Атлетико забил Эльче два мяча (Фото:Атлетико Мадрид via Twitter)
В четверг, 29 декабря, состоялось три матча 15-го тура испанской Примеры.
Мадридский Атлетико на своем поле обыграл Эльче. Поединок команды завершали не в полных составах из-за трех удалений.
В других играх дня Жирона с Райо Вальекано и Бетис с Атлетиком поделили очки.
Результаты матчей:
Жирона — Райо Вальекано 2:2
Голы: Кастельанос, 34 (с пен.), Сайс, 75 (с пен.) — Камельо, 2, Палазон, 62
Бетис — Атлетик 0:0
Удаление: Луис Фелипе, 90+6 (Бетис)
Атлетико — Эльче 2:0
Голы: Жоау Феликс, 56, Мората, 74
Удаления: Эрмосо, 53 — Верду, 45+1, Кина, 90
Турнирная таблица
Сообщалось, что мадридский Реал согласовал трансфер защитника донецкого Шахтера Винисиуса Тобиаса.
НВ