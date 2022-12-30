Чемпионат Испании. Атлетико выиграл в матче с тремя удалениями и поднялся в топ-3 — видео 30 декабря, 00:25 Атлетико забил Эльче два мяча (Фото:Атлетико Мадрид via Twitter)

В четверг, 29 декабря, состоялось три матча 15-го тура испанской Примеры.

Мадридский Атлетико на своем поле обыграл Эльче. Поединок команды завершали не в полных составах из-за трех удалений.

В других играх дня Жирона с Райо Вальекано и Бетис с Атлетиком поделили очки.

Видео дня

Результаты матчей:

Жирона — Райо Вальекано 2:2

Голы: Кастельанос, 34 (с пен.), Сайс, 75 (с пен.) — Камельо, 2, Палазон, 62

Бетис — Атлетик 0:0

Удаление: Луис Фелипе, 90+6 (Бетис)

Атлетико — Эльче 2:0

Голы: Жоау Феликс, 56, Мората, 74

Удаления: Эрмосо, 53 — Верду, 45+1, Кина, 90

Турнирная таблица

Фото: football.ua

Сообщалось, что мадридский Реал согласовал трансфер защитника донецкого Шахтера Винисиуса Тобиаса.

НВ