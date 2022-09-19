Стала известна суть абсурдных обвинений России в адрес наставника сборной Украины по футболу 19 сентября, 13:48 Александр Петраков (Фото:УАФ)

Российский футбольный союз (РФС), требуя дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова, обвинил его в призыве к насилию и разжиганию ненависти, сообщает The Guardian.



Так, в доказательство вины наставника «сине-желтых» РФС приводит выдержки из его интервью, в которых тот рассказал, что был готов вступить в тероборону и убивать российских оккупантов.

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По мнению россиян, слова Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие «любую дискриминацию в отношении страны» и направленные на продвижение футбола «в духе мира».

«Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами — Россией и Украиной — и представляют собой политический посыл, явно нарушающий основополагающий принцип политического нейтралитета.

Более того, поведение главного тренера можно рассматривать как причастность к разжиганию общественной ненависти на национальной основе и использованию футбола для утверждения политических взглядов", — говорится в письме РФС.

Также утверждается, что Петраков фактически выступил с «призывом к насилию» и что его комментарии носят «дискриминационный характер по национальному признаку, поскольку он призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам РФ без каких-либо юридических оснований».

Ранее наставник сборной Украины призвал отстранить всех россиян от международных соревнований минимум на пять лет.



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