«Это не понравилось Ахметову». Украинский журналист объяснил, почему Шахтер отказался от скандального помощника тренера 20 июля, 11:30 Ринат Ахметов (Фото:Метинвест/Facebook)

Ведущий YouTube-канала KDK Сергей Болотником рассказал, почему Алексей Гай не вошел в тренерский штаб «горняков».

В программе KDK журналист заявил, что Шахтер отказался от Алексея Гая из-за прямого указания Рината Ахметова.

«Шахтер действительно договорился, все было «на мази», они были готовы объявить. Но в последний момент передумали.

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Говорят, вроде бы сам Ахметов дал такое указание. Решили, что репутация дороже, чем Гай в тренерском штабе.

Насколько мне известно, Шахтер уже подготовил с ним интервью к презентации помощником тренера, где он там как-то извиняется и раскаивается", — сказал Болотников.

Отметим, что в декабре 2014 года, выступая за донецкий Олимпик, Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии.

Позже, в 2016 году, несмотря на российское вторжение в Украину, он переехал в Россию, где два года играл за Кубань.

Ранее сообщалось, что украинский журналист узнал причину, почему Шахтер уволил Игоря Йовичевича.