«Чтобы я больше его не видел». Украинский журналист узнал причину увольнения главного тренера Шахтера Игоря Йовичевича 6 июля, 10:35 Йовичевич (Фото:ФК Шахтёр)

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему президент «горняков» Ринат Ахметов решил отправить в отставку наставника команды Игоря Йовичевича.

Читайте также: Йовичевич впервые прокомментировал увольнение с Шахтера

На своем YouTube-канале ТаТоТаке Спиваковский заявил, что судьба Йовичевича решилась в матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейеноорда. Поражение (7:1) разозлило Ахметова, что заставило его убрать весь тренерский штаб.

Видео дня

«По моей информации, момент поражения от Фейеноорда был радикально переломный. Он просто сказал… Понятно, что я не могу дать прямую речь, потому что я ее никогда не слышал и не услышу. Но говорят, что он сказал: «Что это такое? Мне все равно, где мы идем в чемпионате, за сколько мы продали Мудрика, какой у нас состав и как человек собирал эту команду, чтобы со мной такое делали на европейской арене? Все, чтобы я не видел этого тренера, этот тренерский состав.

Сколько времени пытались уговорить его передумать, а потом был невыразительный период в УПЛ, все эти +1 над «Минаем» и другими клубами из нижней части турнирной таблицы. Но этот момент его триггернул. Это было максимально задолго", — сказал Спиваковский.

Напомним, что Йовичевич занял с Шахтером третье место в группе Лиги чемпионов и дошел до 1/8 Лиги Европы. Также специалист завоевал золотые медали чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер представил Патрика ван Леувена как нового главного тренера.