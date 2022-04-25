«Спорт имеет силу изменить мир». Левандовски процитировал Манделу, вспоминая невинных жертв войны в Украине 25 апреля, 21:16 Цей матеріал також доступний українською Роберт Левандовски поддерживает Украину (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польский форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски получил престижную награду Laureus за уникальные достижения и упомянул об убитых невинных людях в Украине в результате российского вторжения.

После получения награды Левандовски опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, поблагодарив всех, кто помог ему добиться этого успеха, после чего вспомнил об украинских людях, которые погибают от рук российских оккупантов.

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«Нельсон Мандела сказал: „Спорт имеет силу изменить мир“. Давайте помнить и очень громко повторять этот меседж, особенно сейчас, когда в Украине гибнут невинные люди. Без мира нет спорт», — написал Левандовски.

Нельсон Мандела — правозащитник, политик и юрист, президент Южно-Африканской республики с 1994 по 1999 год и один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски расторг спонсорский контракт с китайской компанией Huawei, которая продолжает сотрудничать с Россией, о вторжении в Украину.



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