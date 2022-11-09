Левандовский второй сезон подряд получил приз лучшему бомбардиру — фото 9 ноября, 19:18 Роберт Левандовский в прошлом сезоне забил 35 голов (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Форвард Барселоны и сборной Польши Роберт Левандовский второй год подряд получил Золотую бутсу — приз за наибольшее количество голов в сезоне.

Об этом сообщает Marca.

В прошлом сезоне Левандовский, выступая за Баварию, забил в Бундеслиге 35 голов за 34 игры и набрал 70 очков.

Левандовский со значительным отрывом опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого 28 голов и 56 баллов.

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Третье место разделили нападающий Чиро Иммобиле и форвард Реала Карим Бензема, забившие по 27 голов - 54 очка.

В прошлом сезоне Левандовский также получил Золотую бутсу. Тогда польский форвард забил 41 гол.