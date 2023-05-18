Бывший наставник Шахтера может получить престижную награду в Англии

18 мая, 17:57
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Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Роберто Де Дзерби возглавляет Брайтон с сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Роберто Де Дзерби, возглавляющий Брайтон, номинирован на звание лучшего тренера сезона в Английской Премьер-лиге.

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Как сообщает Sky Sport, конкуренцию итальянскому специалисту составят Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити, Микель Артета из Арсенала, Эдди Хау из Ньюкасла, Унаи из Эмери Астон Виллы и Марко Силва из Фулхэма.

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Под руководством Де Дзерби Брайтон сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ и претендует на попадание в Лигу Европы. Это может стать первым в истории выходом «чаек» в еврокубки.

Также команда итальянского тренера недавно переиграла лондонский Арсенал (3:0) и забрала у подопечных Артеты практически все шансы на чемпионство.

Турнирная таблица АПЛ:

flashscore
Фото: flashscore

Де Дзерби возглавил Брайтон в начале текущего сезона, когда клуб покинул Грэм Поттер.

Напоминаем, что итальянец тренировал донецкий Шахтер с мая 2021 года, а в июле 2022-го покинул команду.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Роберто Де Дзерби

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