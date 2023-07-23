«Я рад, что Мудрик забил нам». Дебютный гол украинского вингера за Челси осчастливил главного тренера Брайтона 23 июля, 12:15 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Бывший тренер Шахтера Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует Брайтон, высказался относительно выступления Мудрика, который в игре против Брайтона забил свой первый гол в футболке «синих».

Итальянский специалист сказал, что очень рад за украинца и продолжает видеть в нем огромный потенциал.

«Я очень рад за него. У Мудрика большой потенциал. Это замечательный игрок.

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Я счастлив, когда мои бывшие футболисты хорошо играют и достигают чего-то особенного в новой команде", — сказал Де Дзерби, передает журналист Скотт Троттер.

Напомним, что Челси одолел Брайтон на сборах в США со счетом — 4:3.

Отметим, что Де Дзерби и Мудрик вместе находились в Шахтере в сезоне 2021/22.

Ранее Почеттино назвал Мудрика невероятным талантом после его первого взятия ворот за Челси.