За месяц до игры с Украиной: тренер топ-сборной Европы неожиданно подал в отставку 13 августа, 16:46 Роберто Манчини (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принял решение покинуть свой пост в национальной сборной.

Федерация футбола Италии сообщает, что Манчини отказался от работы в команде.

Тренер подал заявление об отставке, несмотря на то, что контракт действовал до лета 2026 года.

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«Итальянская федерация футбола оценит лучший вариант для „Скуадры адзурры“. Имя нового тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Напомним, Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. За это время специалист привел команду к победе на чемпионате Европе.

Отметим, что 12 сентября сборная Италии должна сыграет с национальной командой Украины в рамках отбора Евро-2024.

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