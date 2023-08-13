За месяц до игры с Украиной: тренер топ-сборной Европы неожиданно подал в отставку
Роберто Манчини (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принял решение покинуть свой пост в национальной сборной.
Федерация футбола Италии сообщает, что Манчини отказался от работы в команде.
Тренер подал заявление об отставке, несмотря на то, что контракт действовал до лета 2026 года.
«Итальянская федерация футбола оценит лучший вариант для „Скуадры адзурры“. Имя нового тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.
Напомним, Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. За это время специалист привел команду к победе на чемпионате Европе.
Отметим, что 12 сентября сборная Италии должна сыграет с национальной командой Украины в рамках отбора Евро-2024.
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