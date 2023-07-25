«Поворознюк — свиновоз». Прототип сериала СМТ Ингулец вызывает отвращение у украинского журналиста

25 июля, 08:23
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Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Александр Поворознюк (Фото:ФК Ингулец)

Украинский журналист и комментатор Роберто Моралес прокомментировал идею создания сериала СМТ Ингулец, на который выделили 33 млн гривен из госбюджета.

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По словам Моралеса, выделять такие огромные деньги на создание прототипа Поворознюка — очень смешно.

«Поворознюк — персона отвратительная. Поэтому он у меня сейчас не вызывает больших эмоций, ведь вы знаете, сколько он уже в медийном пространстве, сначала в футбольном.

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Отвращение не то чтобы прошло, оно усилилось. Просто нельзя каждый раз, когда слышишь слово Поворознюк, плеваться.

33 миллиона на этого паровоза или свиновоза — это смешно звучит", — сказал Моралес, сообщает ТаТоТаке в своем Telegram-канале.

Напомним, что Александр Поворознюк является президентом ФК Ингулец, который недавно вылетел из УПЛ.

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Ранее Поворознюк заявил, что потратил бы 33 миллиона гривен на финансирование армии, чтобы быстрее закончилась война.

Также идея создания сериала шокировала тренера вратарей сборной Украины Рустама Худжамова, который выразил свое недовольство в комментариях Брутального Футбола.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Роберто Моралес ФК Ингулец

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