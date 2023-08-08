«Долгожданная встреча с сыном». Михаил Мудрик тепло встретил родителей в Англии — фото

8 августа, 19:23
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Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

Родители вингера сборной Украины и Челси Михаила Мудрика посетили благотворительный матч в поддержку Украины, навестив сына в Лондоне.

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В своем Instagram Инна Мудрик, мама Михаила, опубликовала милое семейное фото с самыми важными мужчинами в своей жизни, подписав его: «Долгожданная встреча с сыном».

Instagram мамы Мудрика
Фото: Instagram мамы Мудрика

Михаил тоже опубликовал трогательное фото родителей, которые пришли на благотворительный матч Game4Ukraine, который состоялся на Стэмфорд Бридж 5-го августа. Под фотографией Мудрик оставил красное сердечко.

Видео дня

Instagram Мудрика
Фото: Instagram Мудрика
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Ранее сообщалось, что Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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