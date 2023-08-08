«Долгожданная встреча с сыном». Михаил Мудрик тепло встретил родителей в Англии — фото
Михаил Мудрик (Фото:Twitter)
Родители вингера сборной Украины и Челси Михаила Мудрика посетили благотворительный матч в поддержку Украины, навестив сына в Лондоне.
В своем Instagram Инна Мудрик, мама Михаила, опубликовала милое семейное фото с самыми важными мужчинами в своей жизни, подписав его: «Долгожданная встреча с сыном».
Михаил тоже опубликовал трогательное фото родителей, которые пришли на благотворительный матч Game4Ukraine, который состоялся на Стэмфорд Бридж 5-го августа. Под фотографией Мудрик оставил красное сердечко.
Ранее сообщалось, что Мудрик получил престижный игровой номер в Челси перед новым сезоном.