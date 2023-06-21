«Не виделись 15 лет». Родной брат известного украинского футболиста защищает Родину в войне с Россией 21 июня, 11:12 Евгений Селезнев (Фото:ФК Минай)

Бывший нападающий сборной Украины, Шахтера и Днепра Евгений Селезнев, который закончил профессиональную карьеру, рассказал о своем брате, который вернулся в Украину, чтобы стать на защиту государства.

В своем Instagram-аккаунте Селезнев опубликовал пост, в котором показал своего брата, которого не видел 15 лет. Футболист отметил, что тот вернулся из Чехии, чтобы уничтожать российских захватчиков.

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«Знакомьтесь, это мой родной брат. Служит в 24 ОМБр. Не виделись 15 лет. Он начал с АТО, потом было ранение и 24 февраля война застала его в Чехии.

Брат вернулся и защищает нашу родину. Слава ВСУ", — написал Селезнев.

Также Селезнев недавно высказался о своем периоде в российском клубе после 2014 года.

Ранее сообщалось, что на войне с Россией героически погиб ультрас украинского клуба.