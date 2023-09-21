«Нелегкая игра для Трубина». Тренер Бенфики оценил выступление украинского голкипера в Лиге чемпионов 21 сентября, 10:58 Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Главный наставник Бенфики Рогер Шмидт прокомментировал поражение от Зальцбурга в рамках первого тура Лиги чемпионов.

По словам специалиста, забитый гол в ворота австрийцев мог перевернуть игру в другую сторону. Шмидт также оценил игру Трубина после того, как украинец привез пенальти в ворота Бенфики.

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«Игроки выложились на поле. После 0:2 у нас были великолепные моменты. Если бы мы забили, то могли бы вернуться в игру. Мы должны понимать, что это был не наш день, когда дело касается голов.

Это была нелегкая игра для Трубина, но она показала, что можно сосредоточиться на самом важном, а именно на футболе", — цитирует Шмидта Record.

Ранее сообщалось, что арбитр «простил» Зинченко, который сыграл рукой в штрафной при скользком счете в матче Лиги чемпионов.