Жена Малиновского — о россиянах: «Мы никогда не были братскими народами» 19 марта, 18:04 Цей матеріал також доступний українською Роксана и Руслан поженились в 2016 году (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Роксана, жена украинского футболиста итальянской Аталанты Руслана Малиновского, высказалась о россиянах.

Роксана опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором сакцентировала внимание на том, что большинство россиян поддерживают военное вторжение их страны в Украину.

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«Мы никогда не были братскими народами, поэтому мы из Крыма уехали. Эта страна чужая для нас, как и эти люди.

Я не принимаю во внимание 30% адекватных, образованных, здравомыслящих людей. Но вообще культура и жизненные понятия у нас разные", — написала Малиновская.



Фото: Роксана Малиновская via Instagram

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги Европы по версии популярного портала Whoscored.

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