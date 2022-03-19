Жена Малиновского — о россиянах: «Мы никогда не были братскими народами»
Роксана и Руслан поженились в 2016 году (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)
Роксана, жена украинского футболиста итальянской Аталанты Руслана Малиновского, высказалась о россиянах.
Роксана опубликовала «сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором сакцентировала внимание на том, что большинство россиян поддерживают военное вторжение их страны в Украину.
«Мы никогда не были братскими народами, поэтому мы из Крыма уехали. Эта страна чужая для нас, как и эти люди.
Я не принимаю во внимание 30% адекватных, образованных, здравомыслящих людей. Но вообще культура и жизненные понятия у нас разные", — написала Малиновская.
Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги Европы по версии популярного портала Whoscored.
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