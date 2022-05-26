Рома выиграла Лигу конференций: Моуриньо стал первым в истории тренером, кто завоевал все три современных еврокубка — видео

26 мая, 05:40
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Рома выиграла свой первый еврокубок в истории (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Рома выиграла свой первый еврокубок в истории (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Жозе Моуриньо стал первым в истории тренером, кто выиграл все три современных еврокубка после победы команды португальца, Ромы, в финале Лиги конференций над Фейеноордом.

В решающем поединке турнира итальянская команда одолела нидерландский коллектив с минимальным счетом 1:0 благодаря голу Николо Дзаньоло на 32-й минуте.

Тем самым Рома завоевала свой первый официальный трофей в истории на европейской арене.

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Для Моуриньо это уже пятый еврокубок в своей тренерской карьере после двух побед в Лиге чемпионов с Порту и Интером, а также двух побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы с Порту и Манчестер Юнайтед соответственно.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1529567197475098626

Во время существования трех других еврокубков — Кубка европейских чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков — выиграть их смогли лишь итальянский и немецкий тренеры соответственно Джованни Трапаттони и Удо Латтек.

Неделей ранее немецкий Айнтрахт стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира шотландский Рейнджерс.

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Фейеноорд (Роттердам) Жозе Моуриньо ФК Рома Лига конференций

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