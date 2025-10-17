«Пытаюсь его подбодрить»: одноклубник Довбика встал на защиту украинца, которого критикуют в Италии

18 октября состоится поединок седьмого тура чемпионата Италии, в котором Рома дома примет миланский Интер. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне противостояния защитник Римлян Джанлука Манчини высказался об украинском форварде Артеме Довбике, игру которого сильно критикуют в последнее время в Италии.

«Говорят, что Артем очень застенчивый, но это не так, не стоит оценивать только внешний вид. Он сильный и крепкий парень, который всегда отдает все силы на футбольном поле, он настоящий.

Смотрите, если вижу товарища по команде грустным или немного подавленным, я стараюсь его подбодрить. С Довбиком это произошло в противостоянии с Лечче [единственный голв игре забил именно украинец], когда я сказал ему: Или ты получаешь желтую карточку за нарушение, или забиваешь гол. И произошло именно так, как и предполагал: Артем забил решающий гол, после того, как оттолкнул такой шкаф, как Баскиротто", — сказал Манчини в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что после шести сыгранных туров Рома набрала 15 баллов и находится на втором месте в турнирной таблице. Интер отстает на три очка, занимая четвертую строчку.

Напомним, украинский форвард проводит свой второй сезон за Рому. В текущей кампании на клубном уровне Артем отметился одним забитым мячом и ассистом, провел 7 игр (258 минут суммарно).

Ранее в Серии А нападающий ассистом помог Роме победить Фиорентину. А до этого Довбик дважды подряд не забил пенальти в Лиге Европы: Рома минимально проиграла Лиллю.