«Вместе за мир». Лацио и Рома поддержали Украину перед дерби — фото
Рома победила Лацио со счетом 3:0 (Фото:ФК Рома)
Футболисты Ромы и Лацио перед принципиальным римским дерби в Серии А выразили солидарность с Украиной.
Перед матчем 30-го тура чемпионата Италии футболисты обеих команд вышли в специальных футболках с украинским флагом в виде сердца и надписью «Вместе за мир».
Фото с акции разместил в своем аккаунте в Instagram донецкий Шахтер.
Матч завершился победой Ромы со счетом 3:0, благодаря чему «волки» опередили Лацио на два очка и поднялись на пятое место.
Ранее болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину.
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