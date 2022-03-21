«Вместе за мир». Лацио и Рома поддержали Украину перед дерби — фото

21 марта, 20:58
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Рома победила Лацио со счетом 3:0 (Фото:ФК Рома)

Рома победила Лацио со счетом 3:0 (Фото:ФК Рома)

Футболисты Ромы и Лацио перед принципиальным римским дерби в Серии А выразили солидарность с Украиной.

Перед матчем 30-го тура чемпионата Италии футболисты обеих команд вышли в специальных футболках с украинским флагом в виде сердца и надписью «Вместе за мир».

Фото с акции разместил в своем аккаунте в Instagram донецкий Шахтер.

Видео дня

Матч завершился победой Ромы со счетом 3:0, благодаря чему «волки» опередили Лацио на два очка и поднялись на пятое место.

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Ранее болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину.

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Теги:   Футбол Война в Украине Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Рома

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