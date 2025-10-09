«Момент, который меня беспокоит»: Довбик рассказал, о чем жалеет после двух нереализованных пенальти

9 октября, 08:57
Артем Довбик не забил два пенальти в игре с Лиллем (Фото: Артем Довбик/Instagram)

Артем Довбик не забил два пенальти в игре с Лиллем (Фото: Артем Довбик/Instagram)

Нападающий Ромы Артем Довбик рассказал об эпизоде матча Лиги Европы против Лилля (0:1), в котором он не забил два пенальти подряд.

Украинский футболист признался, что у него в карьере такое случилось впервые.

«Конечно, такой неприятный момент в моей карьере. Впервые, наверное, такое на таком уровне. Но в команде все наоборот поддержали, и на следующий день вообще не было никаких разговоров про эти незабитые пенальти. Был больше разбор тактики, что мы сыграли не на своем уровне.

А то, что я не реализовал два пенальти — я проанализировал этот момент, сделаю выводы".

Довбик признался, что жалеет, что не пошел бить в третий раз.

«Единственное, что я жалею, что я не взял бить третий раз пенальти в том матче. Этот момент меня немного триггерит. Забил бы или нет — сейчас об этом нет смысла говорить, но все-таки нужно было идти бить третий раз», — сказал Довбик для ВЗБІРНА.

Отметим, что римляне трижды подряд не смогли забить пенальти — два удара Довбика и одну попытку Суле парировал Озер.

В текущем сезоне Артем провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Рома Артем Довбик Лилль

