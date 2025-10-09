«Момент, который меня беспокоит»: Довбик рассказал, о чем жалеет после двух нереализованных пенальти
Артем Довбик не забил два пенальти в игре с Лиллем (Фото: Артем Довбик/Instagram)
Нападающий Ромы Артем Довбик рассказал об эпизоде матча Лиги Европы против Лилля (0:1), в котором он не забил два пенальти подряд.
Украинский футболист признался, что у него в карьере такое случилось впервые.
«Конечно, такой неприятный момент в моей карьере. Впервые, наверное, такое на таком уровне. Но в команде все наоборот поддержали, и на следующий день вообще не было никаких разговоров про эти незабитые пенальти. Был больше разбор тактики, что мы сыграли не на своем уровне.
А то, что я не реализовал два пенальти — я проанализировал этот момент, сделаю выводы".
Довбик признался, что жалеет, что не пошел бить в третий раз.
«Единственное, что я жалею, что я не взял бить третий раз пенальти в том матче. Этот момент меня немного триггерит. Забил бы или нет — сейчас об этом нет смысла говорить, но все-таки нужно было идти бить третий раз», — сказал Довбик для ВЗБІРНА.
Отметим, что римляне трижды подряд не смогли забить пенальти — два удара Довбика и одну попытку Суле парировал Озер.
В текущем сезоне Артем провел семь матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
