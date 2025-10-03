«Я бы отразил и четвертый»: вратарь, отбивший три пенальти, поиздевался над Довбиком и Ромой

Голкипер французской команды отразил три удара с пенальти, который дважды переназначался из-за того, что он покинул линию ворот до момента удара. Дважды Озер отбил удары Довбика, а еще раз — от Суле.

«Сумасшедший вечер. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она сказала, что у меня давно не было сухих матчей. Я не думал, что это будет так сложно, но в конце концов мне удалось сыграть «на ноль». Честно говоря, я сам не знаю, как это сделал.

Если бы был еще и четвертый пенальти — я бы его тоже отбил. Но это была невероятная ночь для команды. Для меня главное — это три очка, а не три пенальти", — приводит слова вратаря RMC Sport.

Отметим, что тренер Ромы вынес вердикт Довбику после двух незабитых пенальти в Лиге Европы.