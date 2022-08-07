Шахтер при полных трибунах в благотворительном матче разгромно проиграл Роме

7 августа, 23:49
Рома не имела проблем с Шахтером (Фото:ФК Рома)

Рома не имела проблем с Шахтером (Фото:ФК Рома)

Донецкий Шахтер в благотворительном матче уступил итальянской Роме со счетом 0:5.

Поединок прошел в Риме и, несмотря на статус товарищеского, собрал полные трибуны болельщиков.

Рома открыла счет на 18-й минуте после великолепной комбинации, которую завершил Пеллегрини. До перерыва «горняки» пропустили еще дважды — преимущество удвоил Манчини, а под занавес первого тайма автоголом отличился Конопля.

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После перерыва римляне продолжили доминировать и забили еще два гола, авторами которых стали Дзаньоло и Бове, установив счет 5:0.

Все средства от реализации билетов и рекламы на матчи Shakhtar Global Tour for Peace направляются на помощь Украине.

Рома — Шахтер 5:0
Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 40, Конопля, 45 (авт), Дзаньоло, 59, Бове, 87

Ранее Шахтер проиграл в благотворительном матче амстердамскому Аяксу со счетом 1:3.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Рома

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