В чемпионате Италии сменился лидер после неожиданной осечки Милана — видео 30 августа, 23:38 Дублем в составе Ромы отличился Паулу Дибала (Фото:ФК Рома)

Состоялись три матча 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

В стартовом матче тура Милан неожиданно не смог победить Сассуоло, сыграв вничью 0:0.

После осечки Милана на первое место поднялась Рома, разгромившая Монцу со счетом 3:0.

Видео дня

Следует отметить, что дублем в составе "волков" отличился звездный новичок команды Паулу Дибала.

В еще одном матче дня Интер со счетом 3:1 уверенно обыграл Кремонезе.

Результаты матчей:

Сассуоло - Милан 0:0

Рома - Монце 3:0

Голы: Дибала, 18, 32, Ибанез, 61

Интер - Кремонезе 3:1

Голы: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартинес, 76 - Окереке, 90

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Ювентус потерял победу над Ромой (1:1), а Милан обыграл Болонью (2:0).

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