В чемпионате Италии сменился лидер после неожиданной осечки Милана — видео
Дублем в составе Ромы отличился Паулу Дибала (Фото:ФК Рома)
Состоялись три матча 4-го тура чемпионата Италии по футболу.
В стартовом матче тура Милан неожиданно не смог победить Сассуоло, сыграв вничью 0:0.
После осечки Милана на первое место поднялась Рома, разгромившая Монцу со счетом 3:0.
Следует отметить, что дублем в составе "волков" отличился звездный новичок команды Паулу Дибала.
В еще одном матче дня Интер со счетом 3:1 уверенно обыграл Кремонезе.
Результаты матчей:
Сассуоло - Милан 0:0
Рома - Монце 3:0
Голы: Дибала, 18, 32, Ибанез, 61
Интер - Кремонезе 3:1
Голы: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартинес, 76 - Окереке, 90
Турнирная таблица
В предыдущем туре Ювентус потерял победу над Ромой (1:1), а Милан обыграл Болонью (2:0).
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