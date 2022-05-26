Фанаты Ромы громко отпраздновали первый еврокубковый трофей команды в истории — видео 26 мая, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Фанаты Ромы праздновали всю ночь (Фото:ФК Рома)

Болельщики итальянской Ромы громко отпраздновали победу команды над нидерландским Фейеноордом в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций.



Обыграв Фейеноорд, Рома завоевала свой первый официальный трофей в истории на европейской арене, а главный тренер команды Жозе Моуриньо стал первым тренером, завоевавшим все три современных еврокубка.

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После исторического успеха фанаты Ромы заполонили улицы Рима и отпраздновали победу своей команды.



Под утро болельщики отправились в аэропорт, где встретили триумфаторов.

Ранее сообщалось, что немецкий Айнтрахт стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира шотландский Рейнджерс.

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