Фанаты Ромы громко отпраздновали первый еврокубковый трофей команды в истории — видео
Фанаты Ромы праздновали всю ночь (Фото:ФК Рома)
Болельщики итальянской Ромы громко отпраздновали победу команды над нидерландским Фейеноордом в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций.
Обыграв Фейеноорд, Рома завоевала свой первый официальный трофей в истории на европейской арене, а главный тренер команды Жозе Моуриньо стал первым тренером, завоевавшим все три современных еврокубка.
После исторического успеха фанаты Ромы заполонили улицы Рима и отпраздновали победу своей команды.
Под утро болельщики отправились в аэропорт, где встретили триумфаторов.
Ранее сообщалось, что немецкий Айнтрахт стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира шотландский Рейнджерс.
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