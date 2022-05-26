Фанаты Ромы громко отпраздновали первый еврокубковый трофей команды в истории — видео

26 мая, 15:19
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Фанаты Ромы праздновали всю ночь (Фото:ФК Рома)

Фанаты Ромы праздновали всю ночь (Фото:ФК Рома)

Болельщики итальянской Ромы громко отпраздновали победу команды над нидерландским Фейеноордом в финале первого в истории розыгрыша Лиги конференций.

Обыграв Фейеноорд, Рома завоевала свой первый официальный трофей в истории на европейской арене, а главный тренер команды Жозе Моуриньо стал первым тренером, завоевавшим все три современных еврокубка.

Видео дня

После исторического успеха фанаты Ромы заполонили улицы Рима и отпраздновали победу своей команды.

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Под утро болельщики отправились в аэропорт, где встретили триумфаторов.

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https://twitter.com/OfficialASRoma/status/1529668104812380160
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Ранее сообщалось, что немецкий Айнтрахт стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира шотландский Рейнджерс.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Фанаты Болельщики Фейеноорд (Роттердам) ФК Рома Лига конференций

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