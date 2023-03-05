Чемпионат Италии. Интер сократил отставание от лидера, Рома обыграла Ювентус и поднялась в зону Лиги чемпионов — видео 5 марта, 23:42 Рома поднялась на четвертое место (Фото:ФК Рома)

В Италии продолжается 25-й тур Серии А.

В центральном матче тура Рома на своем поле благодаря единственному голу Манчини обыграла Ювентус и поднялась на четвертое место, обойдя Милан, уступившего Фиорентине 1:2.

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Интер обыграл Лечче 2:0 и сократил отставание от лидера Наполи до 15 очков.

Результаты матчей:

Монца — Эмполи 2:1

Голы: Чуррия, 19, Иццо, 67 — Сатриано, 51

Аталанта — Удинезе 0:0

Фиорентина — Милан 2:1

Голы: Гонсалес, 49 (пен), Йович, 87 — Эрнандес, 90+4

Специя — Верона 0:0

Сампдория — Салернитана 0:0

Интер — Лечче 2:0

Голы: Мхитарян, 29, Мартинес, 53

Рома — Ювентус 1:0

Гол: Манчини, 53

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Италии Наполи неожиданно уступил Лацио (0:1).