Чемпионат Италии. Интер сократил отставание от лидера, Рома обыграла Ювентус и поднялась в зону Лиги чемпионов — видео
Рома поднялась на четвертое место (Фото:ФК Рома)
В Италии продолжается 25-й тур Серии А.
В центральном матче тура Рома на своем поле благодаря единственному голу Манчини обыграла Ювентус и поднялась на четвертое место, обойдя Милан, уступившего Фиорентине 1:2.
Интер обыграл Лечче 2:0 и сократил отставание от лидера Наполи до 15 очков.
Результаты матчей:
Монца — Эмполи 2:1
Голы: Чуррия, 19, Иццо, 67 — Сатриано, 51
Аталанта — Удинезе 0:0
Фиорентина — Милан 2:1
Голы: Гонсалес, 49 (пен), Йович, 87 — Эрнандес, 90+4
Специя — Верона 0:0
Сампдория — Салернитана 0:0
Интер — Лечче 2:0
Голы: Мхитарян, 29, Мартинес, 53
Рома — Ювентус 1:0
Гол: Манчини, 53
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что лидер чемпионата Италии Наполи неожиданно уступил Лацио (0:1).