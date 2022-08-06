Футболист сборной Украины нашел новый клуб в Европе
На счету Безуса 24 матча и 5 голов за сборную Украины (Фото:Роман Безус via Instagram)
Полузащитник сборной Украины Роман Безус перешел из бельгийского Гента в кипрскую Омонию.
Безус подписал с Омонией соглашение, рассчитанное на два года, сообщает официальный сайт клуба из Никосии.
Другие детали контракта 31-летнего футболиста пока неизвестны.
Безус может дебютировать за новый клуб 12 августа, когда Омония сыграет с Аполлоном в матче за Суперкубок Кипра.
Интересно, что в квалификации Лиги Европы Омония сыграет именно с Гентом, бывшим клубом украинца.
Безус начинал карьеру в Кремени, а затем выступал за Ворсклу, Динамо и Днепр. Последние шесть сезонов он провел в Бельгии, где сначала защищал цвета Сент-Трюйдена, а в 2019 году перешел в Гент.
На счету Безуса 24 матча и 5 голов за сборную Украины.
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