Футболист сборной Украины нашел новый клуб в Европе

6 августа, 20:17
На счету Безуса 24 матча и 5 голов за сборную Украины (Фото:Роман Безус via Instagram)

На счету Безуса 24 матча и 5 голов за сборную Украины (Фото:Роман Безус via Instagram)

Полузащитник сборной Украины Роман Безус перешел из бельгийского Гента в кипрскую Омонию.

Безус подписал с Омонией соглашение, рассчитанное на два года, сообщает официальный сайт клуба из Никосии.

Другие детали контракта 31-летнего футболиста пока неизвестны.

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Безус может дебютировать за новый клуб 12 августа, когда Омония сыграет с Аполлоном в матче за Суперкубок Кипра.

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Интересно, что в квалификации Лиги Европы Омония сыграет именно с Гентом, бывшим клубом украинца.

Безус начинал карьеру в Кремени, а затем выступал за Ворсклу, Динамо и Днепр. Последние шесть сезонов он провел в Бельгии, где сначала защищал цвета Сент-Трюйдена, а в 2019 году перешел в Гент.

На счету Безуса 24 матча и 5 голов за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зубков перешел из будапештского Ференцвароша в донецкий Шахтер.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины

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