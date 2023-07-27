Украинский футболист невероятным хет-триком принес победу своей команде в Лиге конференций — видео 27 июля, 23:30 Габала — Омония 2:3 (Фото:Twitter)

В квалификации Лиги конференций Омония на выезде одолела азербайджанскую Габалу (2:3).

Уже в дебюте встречи Габала сумела огорчить гостей, однако на 45+1 минуте свое слово сказал Роман Безус. Украинец красивым ударом со штрафного сравнял счет. Во втором тайме Роман повторил свой успех во второй раз, снова забив со штрафного - 1:2.

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На 62-й минуте счет на табло снова стал ничейным, но пенальти, которое реализовал Роман Безус, сделав хет-трик, позволило кипрскому клубу вырвать выездную победу.

Габала — Омония 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 — Безус 45+1, 50, 82 (пен).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины забил шесть голов в матче за Брюгге.