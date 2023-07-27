Украинский футболист невероятным хет-триком принес победу своей команде в Лиге конференций — видео

27 июля, 23:30
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Габала — Омония 2:3 (Фото:Twitter)

Габала — Омония 2:3 (Фото:Twitter)

В квалификации Лиги конференций Омония на выезде одолела азербайджанскую Габалу (2:3).

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Уже в дебюте встречи Габала сумела огорчить гостей, однако на 45+1 минуте свое слово сказал Роман Безус. Украинец красивым ударом со штрафного сравнял счет. Во втором тайме Роман повторил свой успех во второй раз, снова забив со штрафного - 1:2.

Видео дня

На 62-й минуте счет на табло снова стал ничейным, но пенальти, которое реализовал Роман Безус, сделав хет-трик, позволило кипрскому клубу вырвать выездную победу.

Габала — Омония 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 — Безус 45+1, 50, 82  (пен).

https://twitter.com/ThisIsMappa/status/1684607219906576385
https://twitter.com/ThisIsMappa/status/1684613471868944392
https://twitter.com/ThisIsMappa/status/1684621250851684352
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Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины забил шесть голов в матче за Брюгге.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига конференций

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