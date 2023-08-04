Украинский футболист стал лучшим бомбардиром Лиги конференций — видео 4 августа, 10:55 На счету Безуса пять голов в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Омония)

Украинский нападающий кипрской Омонии Роман Безус отметился дублем в матче второго раунде квалификации Лиги конференций против азербайджанской Габалы (4:1).

Безус открыл счет уже на 5 минуте, поразив ворота ударом с близкого расстояния. На 30 минуте украинец удвоил преимущество Омонии, реализовав пенальти.

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В итоге кипрский клуб одержал победу со счетом 4:1 и по итогам двух матчей прошел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

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В следующем круге турнира Омония сыграет с датским Мидтьюлланном.



На счету Безуса пять голов в отборе Лиги конференции и он возглавил рейтинг лучших бомбардиров турнира.

В первом матче против Габалы Безус отметился хет-триком.