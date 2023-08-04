Украинский футболист стал лучшим бомбардиром Лиги конференций — видео

4 августа, 10:55
Поделиться:
На счету Безуса пять голов в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Омония)

На счету Безуса пять голов в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Омония)

Украинский нападающий кипрской Омонии Роман Безус отметился дублем в матче второго раунде квалификации Лиги конференций против азербайджанской Габалы (4:1).

Безус открыл счет уже на 5 минуте, поразив ворота ударом с близкого расстояния. На 30 минуте украинец удвоил преимущество Омонии, реализовав пенальти.

Читайте также:
Динамо получило соперника в квалификации Лиги конференций

В итоге кипрский клуб одержал победу со счетом 4:1 и по итогам двух матчей прошел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=gncVCENWY7s&ab_channel=OFCTV

В следующем круге турнира Омония сыграет с датским Мидтьюлланном.

Читайте также:
«Украинская» команда из Грузии оставила Ворсклу без еврокубков

На счету Безуса пять голов в отборе Лиги конференции и он возглавил рейтинг лучших бомбардиров турнира.

В первом матче против Габалы Безус отметился хет-триком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X