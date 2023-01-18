Турецкий топ-клуб хочет подписать нападающего сборной Украины — СМИ

18 января, 22:12
Поделиться:
Яремчук может продолжить карьеру в Турции (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Яремчук может продолжить карьеру в Турции (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Форвард бельгийского Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, сообщает 90min со ссылкой на Fotomaс.

Из-за травмы форварда Фенербахче Жоау Педру в стамбульском клубе возникли проблемы в нападении, после чего главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш попросил руководство клуба усилить атакующую линию.

Видео дня

Читайте также:
Готовится к матчу с Ливерпулем. Мудрик провел первую тренировку в Челси — видео

В связи с этим Жезус предложил подписать Яремчука, с которым работал в лиссабонской Бенфике

Сообщается, что Фенербахче уже контактировал с Брюгге по поводу перехода украинца.

https://twitter.com/fotomac/status/1615597780348592128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1615597780348592128%7Ctwgr%5Ebaa4f7426084a9f76cf618f30f77f8c95df3aae1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.90min.com%2Ftr%2Fposts%2Fjorge-jesus-istedi-benfica-dan-eski-ogrencisi-geliyor-01gq1tar2y6v

Яремчук стал игроком Брюгге 30 августа 2022 года, перейдя из португальской Бенфики.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Фенербахче Роман Яремчук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X