Турецкий топ-клуб хочет подписать нападающего сборной Украины — СМИ
Яремчук может продолжить карьеру в Турции (Фото:REUTERS/Frank Augstein)
Форвард бельгийского Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, сообщает 90min со ссылкой на Fotomaс.
Из-за травмы форварда Фенербахче Жоау Педру в стамбульском клубе возникли проблемы в нападении, после чего главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш попросил руководство клуба усилить атакующую линию.
В связи с этим Жезус предложил подписать Яремчука, с которым работал в лиссабонской Бенфике
Сообщается, что Фенербахче уже контактировал с Брюгге по поводу перехода украинца.
Яремчук стал игроком Брюгге 30 августа 2022 года, перейдя из португальской Бенфики.