Турецкий топ-клуб хочет подписать нападающего сборной Украины — СМИ 18 января, 22:12 Яремчук может продолжить карьеру в Турции (Фото:REUTERS/Frank Augstein)

Форвард бельгийского Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов турецкого Фенербахче, сообщает 90min со ссылкой на Fotomaс.

Из-за травмы форварда Фенербахче Жоау Педру в стамбульском клубе возникли проблемы в нападении, после чего главный тренер Фенербахче Жорже Жезуш попросил руководство клуба усилить атакующую линию.

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В связи с этим Жезус предложил подписать Яремчука, с которым работал в лиссабонской Бенфике

Сообщается, что Фенербахче уже контактировал с Брюгге по поводу перехода украинца.

Яремчук стал игроком Брюгге 30 августа 2022 года, перейдя из португальской Бенфики.