Именитый испанский клуб объявил о подписании форварда сборной Украины — видео
Роман Яремчук будет играть за Валенсию (Фото:ФК Валенсия)
Украинский футболист Роман Яремчук официально присоединился к Валенсии.
«Летучие мыши» презентовали 27-летнего новичка. Валенсия взяла в аренду Яремчука из Брюгге.
Арендное соглашение рассчитано до лета следующего года.
Действующий контракт Романа с Брюгге истекает летом 2026 года.
В минувшем сезоне Яремчук провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.
Напомним, что в Ла Лиге также выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые играют за Жирону.
Ранее сообщалось, что Реал близок к подписанию юного украинского вратаря.