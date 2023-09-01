Именитый испанский клуб объявил о подписании форварда сборной Украины — видео 1 сентября, 14:00 Роман Яремчук будет играть за Валенсию (Фото:ФК Валенсия)

Украинский футболист Роман Яремчук официально присоединился к Валенсии.

«Летучие мыши» презентовали 27-летнего новичка. Валенсия взяла в аренду Яремчука из Брюгге.

Арендное соглашение рассчитано до лета следующего года.

Действующий контракт Романа с Брюгге истекает летом 2026 года.

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В минувшем сезоне Яремчук провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Напомним, что в Ла Лиге также выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые играют за Жирону.

Ранее сообщалось, что Реал близок к подписанию юного украинского вратаря.