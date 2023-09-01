Именитый испанский клуб объявил о подписании форварда сборной Украины — видео

1 сентября, 14:00
Поделиться:
Роман Яремчук будет играть за Валенсию (Фото:ФК Валенсия)

Роман Яремчук будет играть за Валенсию (Фото:ФК Валенсия)

Украинский футболист Роман Яремчук официально присоединился к Валенсии.

«Летучие мыши» презентовали 27-летнего новичка. Валенсия взяла в аренду Яремчука из Брюгге.

Читайте также:
Конкурент для Мудрика. Челси неожиданно подписал таланта из Манчестер Сити за солидную сумму — видео

Арендное соглашение рассчитано до лета следующего года.

Действующий контракт Романа с Брюгге истекает летом 2026 года.

Видео дня

Читайте также:
Испанский позор. Звезды Ла Лиги тепло обратились к российским болельщикам — видео

В минувшем сезоне Яремчук провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Напомним, что в Ла Лиге также выступают украинские футболисты Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые играют за Жирону.

Ранее сообщалось, что Реал близок к подписанию юного украинского вратаря.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Роман Яремчук

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X