«Надеюсь, это только начало». Нападающий сборной Украины отреагировал на освобождение территорий от российских оккупантов 20 сентября, 15:45 Роман Яремчук заявил, что внимательно следит за войной в Украине (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Футболист бельгийского Брюгге и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал деоккупацию украинских территорий.

Яремчук рассказал, что внимательно следит за новостями о войне в Украине и выразил надежду, что ВСУ освободят всю оккупированную Россией украинскую территорию, сообщает официальный YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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«Я живу этими новостями, всегда читаю. Просто горжусь, что я украинец, что у нас такой сильный народ, что мы вместе развиваемся. У нас сильный президент, сильная армия.

Просто гордость за то, что мы не только говорим, но и делаем, продвигаемся. Надеюсь, это только начало", — сказал Яремчук.

ВСУ продолжают освобождать от российских кафиров населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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