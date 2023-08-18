Зажег в еврокубках. Нападающий сборной Украины отметился хет-триком в матче Лиги конференций — видео

18 августа, 09:42
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Роман Яремчук (Фото:Instagram)

Роман Яремчук (Фото:Instagram)

Форвард Брюгге Роман Яремчук помог своей команде разгромить Акюрейли (5:1) в квалификации третьего по значению турнире Европы.

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Украинец вышел на матч в стартовом составе и на 57-й минуте сделал счет разгромным — 3:0.

Через несколько минут Роман отметился дублем, воспользовавшись ошибкой защитника. А на 75-й минуте Яремчук оформил свой первый хет-трик за Брюгге после выхода один на один с голкипером, поставив точку в матче.

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Отметим, что бельгийцы прошли своих соперников, одолев их в двухматчевом противостоянии со счетом 10:2. В первом матче Роман также отметился взятием ворот, прервав свою голевую засуху.

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За 31 матч в составе Брюгге Яремчук забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Ранее Роман Безус хет-триком принес победу Омонии в квалификации Лиги конференций.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Роман Яремчук Лига конференций

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