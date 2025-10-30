«Не поверите своим глазам»: Яремчук сделал громкое заявление после роскошного гола в Кубке Греции

Роман Яремчук забил два гола в матче за Олимпиакос (Фото: EUROKINISSI)

Украинский форвард Роман Яремчук в конце первого тайма отметился дублем, забив голы на 43 и 44 минутах игры. Особенно красивым получился второй гол: украинец нанес просто невероятный удар с лету из-за пределов штрафной площадки. На нашем сайте есть видео голов.

После матча Роман, который на старте сезона пропустил много игр из-за травмы, обратился к болельщикам.

«Считаю, что эти голы я заслужил. Я имею на них право, потому что так долго был вне игры. Это было очень тяжелое время. Когда ты много работаешь, то получаешь вознаграждение.

Мое тело еще не такое, как раньше, но я знаю, что команда и болельщики ждут от меня таких голов. Через месяц вы не поверите своим глазам", — цитирует Яремчука gazzetta.gr.

Отметим, 29-летний Яремчук в этом сезоне провел четыре матча за клуб во всех турнирах, забив два гола.

Олимпиакос набрал шесть очков в двух турах Кубка Греции. На основном этапе турнира все участники проведут по четыре поединка, напрямую в четвертьфинал выйдут первые четыре команды, следующие восемь сыграют в стыках за выход в ¼ финала.

Следующий матч Олимпиакос проведет 1 ноября, когда будет принимать Арис (Салоники). Начало встречи в 20:00 по Киеву.

