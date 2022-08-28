СМИ назвали клуб, в который Бенфика продаст нападающего сборной Украины 28 августа, 22:53 Роман Яремчук вернется в чемпионат Бельгии (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

По информации СМИ, Бенфика собралась продать Яремчука после того, как приняла решение оставить в команде нападающего Гонсалу Рамуша.

Сообщается, что сначала Бенфика рассчитывала получить за Яремчука 20 млн евро, но теперь согласна продать украинца за меньшую сумму.

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Брюгге в свою очередь решил приобрести Яремчука после того, как клуб не сумел подписать датского нападающего Расмуса Хойлунда, который в итоге перешел из австрийского Штурма в итальянскую Аталанту.

Следует отметить, что в составе Брюгге выступает защитник сборной Украины Эдуард Соболь.



Ранее Яремчук уже выступал в Бельгии, когда в 2017—2021 годах защищал цвета Гента, откуда летом 2021 года перешел в Бенфику за 17 млн евро.

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