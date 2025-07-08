Форвард сборной Украины и греческого Олимпиакоса Роман Яремчук находится в отпуске во время межсезонья.

Украинский футболист вместе со своей супругой Кристиной прогулялся в США. Во время отдыха пара встретила голливудскую звезду — Марка Уолберга.

Роман сфотографировался с известным актером. В подпись к фото Кристина поделилась своим разочарованием:

«Сфоткала мужа с голливудской звездой. А он меня — нет. Просто хочу, чтобы весь мир знал о моей боли. #разочарование #боль #страдание».

Фото: Марк Уолберг и Роман Яремчук / instagram.com/r.yaremchuk

В прошлом сезоне Яремчук выступал за Олимпиакос. В составе команды он провел 33 матча, в которых забил десять голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Артем Милевский показал, как отдыхает с любимой в Буковеле.