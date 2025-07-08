Нападающий сборной Украины сфотографировался со звездой Голливуда — фото
Роман Яремчук выступает за Олимпиакос (Фото: instagram.com/r.yaremchuk)
Форвард сборной Украины и греческого Олимпиакоса Роман Яремчук находится в отпуске во время межсезонья.
Украинский футболист вместе со своей супругой Кристиной прогулялся в США. Во время отдыха пара встретила голливудскую звезду — Марка Уолберга.
Роман сфотографировался с известным актером. В подпись к фото Кристина поделилась своим разочарованием:
«Сфоткала мужа с голливудской звездой. А он меня — нет. Просто хочу, чтобы весь мир знал о моей боли. #разочарование #боль #страдание».
В прошлом сезоне Яремчук выступал за Олимпиакос. В составе команды он провел 33 матча, в которых забил десять голов и сделал четыре голевые передачи.
