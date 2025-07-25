Яремчук забил гол и сделал ассист в матче за Олимпиакос против клуба из Англии — видео

25 июля, 17:50
Яремчук результативно провел контрольную игру (Фото: ФК Олимпиакос)

Форвард сборной Украины Роман Яремчук помог греческому Олимпиакосу разгромить английский Норвич со счетом 3:0 в товарищеском поединке.

На 32-й минуте Яремчук ассистировал турецкому хавбеку Юсуфу Языджи, который открыл счет в матче.

На старте второго тайма Роман удвоил преимущество Олимпиакоса. Украинец точно пробил после передачи от португальца Коштиньи.

Яремчук в итоге отыграл весь поединок и имел еще несколько шансов отличиться, однако вратарь Норвича спас свою команду. Третий гол Олимпиакоса забил француз Жулиан Бьянкон.

Яремчук записал в свой актив забитый мяч во втором товарищеском поединке подряд. 19 июля Роман отличился в игре с нидерландской Бредой (3:2).

Первый официальный матч в сезоне 2025/26 Олимпиакос проведет 23 августа. Пирейцы сыграют против Астераса в стартовом туре Суперлиги.

Прошлый сезон стал для Яремчука дебютным в Греции. В составе Олимпиакоса он провел 33 матча, в которых забил десять голов и сделал четыре голевые передачи. Украинец выиграл с клубом Суперлигу и Кубок Греции.

