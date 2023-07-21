Роман Зозуля недавно мог стать игроком российского клуба — СМИ 21 июля, 17:36 Роман Зозуля (Фото:Instagram)

Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля получал предложение присоединиться к тульскому Арсеналу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бомбардир.

По информации источника, российский клуб выходил на футболиста после скандального перехода Зозули в Райо Вальекано в 2017-м году.

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Российский Арсенал обещал футболисту, что уладит все нюансы, которые связаны с политикой, однако Роман отклонил предложение.

Ранее Роман Зозуля был расстроен поведением испанских болельщиков, которые кричали, что Россия победит в войне с Украиной.

Также украинский журналист заявлял, что Зозуля заканчивает карьеру футболиста.