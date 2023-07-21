Роман Зозуля недавно мог стать игроком российского клуба — СМИ
Роман Зозуля (Фото:Instagram)
Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля получал предложение присоединиться к тульскому Арсеналу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бомбардир.
По информации источника, российский клуб выходил на футболиста после скандального перехода Зозули в Райо Вальекано в 2017-м году.
Российский Арсенал обещал футболисту, что уладит все нюансы, которые связаны с политикой, однако Роман отклонил предложение.
Ранее Роман Зозуля был расстроен поведением испанских болельщиков, которые кричали, что Россия победит в войне с Украиной.
Также украинский журналист заявлял, что Зозуля заканчивает карьеру футболиста.