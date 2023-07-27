«Харлан указала россиянке на ее место». Роман Зозуля в восторге от патриотизма украинской фехтовальщицы на чемпионате мира 27 июля, 17:19 Харлан — олимпийская чемпионка Пекина-2008 (Фото:instagram.com/olgakharlan)

Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля недоволен решением Международной федерации фехтования дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан из-за того, что она не пожала руку россиянке.

Зозуля в своем Instagram опубликовал пост после победы Харлан над представительницей страны-агрессора, в котором отметил гражданскую и патриотическую позицию Ольги.

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«Харлан проявила свою гражданскую и патриотическую позицию, продемонстрировав сознательность и адекватность во всех смыслах, и за это была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию.

Просто Ольга знает, что р*сня без опознавательных знаков — это все равно р*сня. Это враг, который ежедневно пытается уничтожить твой родной город и твою страну, и поэтому этот враг не заслуживает того, чтобы пожимать ему руку. Врага нужно побеждать, и она это сделала.

К сожалению, международная федерация по фехтованию в очередной раз доказала, что российские деньги важнее принципов. Вопросов нет — просто стыд и позор.

В то же время у меня есть вопрос к нашему министру спорта, сделали ли вы все возможное и невозможное за эти несколько часов после поединка, чтобы не допустить дисквалификации нашей чемпионки?

Ольга Харлан имела достоинство и мужество указать на место своей сопернице, зная о возможных последствиях. А у вас как с этим, господин министр?" - написал Зозуля.

Напомним, что Харлан победила Смирнову на старте чемпионата мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу с чемпионата мира.

Ранее донецкий Шахтер поддержал Харлан после циничной дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию.

Также было обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан.