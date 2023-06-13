«Ты не должен ошибаться». Роман Зозуля обратился к Шевченко после его дружеских посиделок с Джоковичем 13 июня, 14:30 Зозуля раскритиковал Шевченко (Фото:NV)

Украинский футболист, а ныне волонтер Роман Зозуля прокомментировал свою критику в сторону Андрея Шевченко, который сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале ЛЧ между Миланом и Интером.

По словам футболиста, у него нет претензий к обладателю Золотого мяча как к спортсмену и назвал его своим кумиром.

«Смотрите, сразу расставлю все точки над „И“. К Андрею Николаевичу как к спортсмену — нет не то что никаких вопросов, вообще нет ничего, потому что для меня он является легендой украинского футбола, одним из лучших футболистов за время Независимости Украины. Он является примером как спортсмен для многих, для меня в том числе он всегда был кумиром».

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Однако Зозуля отметил, что у него есть вопросы к Шевченко как к волонтеру, потому что Андрей пытается усидеть на двух стульях одновременно.

«Ты когда посол United24 и являешься лидером мнений, на тебя смотрят во всем мире, в Европе, ты являешься примером для многих людей. Ты не имеешь права делать такие ошибки. У меня нет вопросов к Джоковичу — это топ-спортсмен, мне говорили, что и человек-топ. Но сейчас надо выбирать: белое или черное, демоны или ангелы. Ну не можешь сидеть на двух стульях», — сказал Зозуля SportAreni.

Напомним, что в январе отец Джоковича фотографировался с фанатом с символикой оккупантов и флагом РФ с изображением Путина.

Отметим, что Джокович недавно высказался о войне в Украине, но не упомянул о России.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко возвращается в футбол, восстанавливая свою футбольную карьеру.