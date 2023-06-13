«Путин управляет д*********и». Роман Зозуля жестко отреагировал на ночной обстрел в Кривом Роге 13 июня, 09:07 Роман Зозуля (Фото:Instagram: zozulyaroman)

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля прокомментировал попадание российских ракет в жилой дом в городе.

В своем Telegram-канале игрок высказался о президенте Российской Федерации, который недавно заявил, что Украина обстреливает гражданскую инфраструктуру в Белгороде, однако сам прибегает к таким действиям в украинских городах.

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«У меня нет слов.

Эмоции идут через край.

Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями рассказывал, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.

И бросал фразы: «нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов».

И это говорил человек, который руководит д*********и, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты… И вот сегодня очередное доказательство их мерзости.

Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом.

П******ы.

Ждем информацию от главы города.

Кривой Рог, мы с тобой", — написал Зозуля.

Напоминаем, что бывший футболист сборной Украины также отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что Зозуля набросился с критикой на Андрея Шевченко.