«Путин управляет д*********и». Роман Зозуля жестко отреагировал на ночной обстрел в Кривом Роге
Роман Зозуля (Фото:Instagram: zozulyaroman)
Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля прокомментировал попадание российских ракет в жилой дом в городе.
В своем Telegram-канале игрок высказался о президенте Российской Федерации, который недавно заявил, что Украина обстреливает гражданскую инфраструктуру в Белгороде, однако сам прибегает к таким действиям в украинских городах.
«У меня нет слов.
Эмоции идут через край.
Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями рассказывал, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.
И бросал фразы: «нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов».
И это говорил человек, который руководит д*********и, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты… И вот сегодня очередное доказательство их мерзости.
Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом.
П******ы.
Ждем информацию от главы города.
Кривой Рог, мы с тобой", — написал Зозуля.
Напоминаем, что бывший футболист сборной Украины также отреагировал на подрыв оккупантами Каховской ГЭС.
Ранее сообщалось, что Зозуля набросился с критикой на Андрея Шевченко.