«Горд его поднимать». Зозуля тепло поздравил украинцев с Днем флага, показав знамя, которое сопровождало его на Евро-2016 — фото
Роман Зозуля (Фото:Instagram)
Футболист и волонтер Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем Государственного флага.
В своем Instagram Зозуля опубликовал фото знамени, подписанного украинскими военными в 2015-м году, которое футболист взял с собой на чемпионат Европы во Францию.
«С автографами лучших. Бесценный.
Это знамя со мной с 2015-го и до следующих многих поколений Зозуль.
Горд его поднимать. Спасибо воинам за то, что имею такую возможность!
С Днем Государственного флага!
Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский и Владимир Кличко также поздравили украинцев с Днем Государственного флага.