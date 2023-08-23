«Горд его поднимать». Зозуля тепло поздравил украинцев с Днем флага, показав знамя, которое сопровождало его на Евро-2016 — фото 23 августа, 19:44 Роман Зозуля (Фото:Instagram)

Футболист и волонтер Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

В своем Instagram Зозуля опубликовал фото знамени, подписанного украинскими военными в 2015-м году, которое футболист взял с собой на чемпионат Европы во Францию.

«С автографами лучших. Бесценный.

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Это знамя со мной с 2015-го и до следующих многих поколений Зозуль.

Горд его поднимать. Спасибо воинам за то, что имею такую возможность!

С Днем Государственного флага!

P. S. Фото с Евро-2016 во Франции", — написал Зозуля.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский и Владимир Кличко также поздравили украинцев с Днем Государственного флага.