«Вместо салютов, у нас теперь работа ПВО». Зозуля обратился к украинцам перед Новым годом 31 декабря, 14:47 Роман Зозуля (Фото:Роман Зозуля via Instagram)

Футболист испанского клуба Райо Махадаонда Роман Зозуля посвятил пост украинцам перед Новым годом.

Зозуля опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором отметил, что в то время, когда в мире будет привычное празднование, Украина из-за войны входит в новый год ценой своих лучших сыновей и дочерей.

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«К сожалению, в Украине в этом году это не праздник. Не все семьи могут собраться за праздничным столом. Многие детишки не получат подарок под елку.

Вместо салютов, у нас теперь работа ПВО. А главное желание каждого украинца - победа в войне", - написал Зозуля.

Также футболист поблагодарил всех, кто приближает победу Украины.

«Просто поблагодарю каждого, кто приближает победу. Воина, медика, волонтера, спасателя… Не опускайте руки. Делайте то, что делаете и помните, что за каждой тьмой приходит свет!», — добавил Зозуля.



На днях Роман Зозуля прокомментировал очередные обстрелы Украины российскими войсками.