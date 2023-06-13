«За границей Шевченко творит бред». Зозуля жестко раскритиковал амбассадора UNITED24 из-за бизнеса с соратником Путина 13 июня, 15:33 Шевченко и Абрамович (Фото:УАФ)

Волонтер и футболист Роман Зозуля проехался по легендарному игроку Милана Андрею Шевченко из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Также Зозуля объяснил свою критику в сторону обладателя Золотого мяча, когда тот сидел рядом с сербским теннисистом.

По словам футболиста, он уверен, что если бы не журналисты, которые все выяснили — связи с россиянином дальше бы существовали.

«С начала войны тогда прошло 9 месяцев, а он ведет бизнес с человеком, который полностью поддерживает Путина.

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Да. Не копали бы журналисты — дальше бы все работало. Давай честно говорить. Думаешь, вышел из той фирмы? Да ну перестань. Давай наденем розовые очки и будем говорить: «Ушел». Перевел на тетю, дядю, куму, отца, свата и все. Много есть вопросов. Тот же вопрос с Инфантино. Такое ощущение, что когда он находится в Украине… United24 дает 5 нянек ему, бегают за ним, фотографируют, как правильно встать и сказать. Картинка — супер. Только выезжает за границу — начинается такой бред. Ну просто болит, серьезно", — сказал Зозуля SportAreni.

Напоминаем, что Роман Абрамович продал Челси в прошлом году за 4,25 млрд фунтов.

Ранее сообщалось, что Украина близка к получению 2,6 млрд евро с продажи бизнесменом футбольного клуба.