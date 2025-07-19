Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля поддержал чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО) перед реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Зозуля опубликовал фото возле стадиона Уэмбли в Лондоне, где состоится бой.

«13 лет назад я впервые вышел на этот стадион в футболке национальной сборной. Мой дебют в официальном матче… Помню, как дрожали ноги перед игрой — я был совсем юным. Все казалось большим, важным и немного нереальным.

Сегодня я снова здесь. Но уже не как игрок, а как болельщик. Проходят годы, меняются роли, но ощущения — те же.

Хочу пожелать успеха своему другу — Александру Усику. Саша, мы с тобой! Верим в тебя!".

В составе сборной Украины Зозуля провел 33 матча, в которых забил четыре гола.

Бой Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа.