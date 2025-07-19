«Саша, мы с тобой!»: бывший нападающий сборной Украины посетит исторический поединок Усика и Дюбуа — фото
Роман Зозуля сейчас в Лондоне (Фото: instagram.com/zozulyaroman)
Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля поддержал чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23−0, 14 КО) перед реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО).
Зозуля опубликовал фото возле стадиона Уэмбли в Лондоне, где состоится бой.
«13 лет назад я впервые вышел на этот стадион в футболке национальной сборной. Мой дебют в официальном матче… Помню, как дрожали ноги перед игрой — я был совсем юным. Все казалось большим, важным и немного нереальным.
Сегодня я снова здесь. Но уже не как игрок, а как болельщик. Проходят годы, меняются роли, но ощущения — те же.
Хочу пожелать успеха своему другу — Александру Усику. Саша, мы с тобой! Верим в тебя!".
В составе сборной Украины Зозуля провел 33 матча, в которых забил четыре гола.
- По очкам или нокаутом? Букмекеры спрогнозировали победу Усика над Дюбуа в чемпионском поединке
- Издевался даже Фьюри. Почему над Усиком смеялись после победы над Дюбуа в Польше — мемы
- «Усик на уровне с Мухаммедом Али»: Леннокс Льюис объяснил, почему украинец легендарный боксер, и назвал бой с Дюбуа рискованным
Бой Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что чемпион мира из Казахстана на украинском языке обратился к Усику перед реваншем с Дюбуа.