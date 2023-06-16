«Кричали, что Путин победит». Роман Зозуля расстроен поведением испанских болельщиков 16 июня, 12:47 Роман Зозуля (Фото:Инстаграм: zozulyaroman)

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля, который недавно раскритиковал Андрея Шевченко, рассказал о том, как фаны встречают его на испанских стадионах.

В интервью SportAreni украинец сказал, что в матче чемпионата против Депортиво болельщики называли его нацистом и фашистом.

«Мы играли против Депортиво. Фанаты как всегда кричали на меня, что я фашист, нацист. Песни, которые придумал Райо Вальекано. Если во время войны до них не дошло, кто фашист и нацист, то им ничего не скажешь».

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Однако футболист отметил, что его больше всего расстроило то, что фаны кричали о победе России в войне с Украиной.

«Меня больше возмутило то, что простые люди, которые сидят с детьми, кричат: «Зозуля, Путин вас победит. Мы за Путина. Мы за Россию». Вот это меня начало возмущать. Я немножко расстроился.

Я не знаю. Он сидит с маленьким ребенком, которому лет 7−8. Я понимаю, что ребенок, который растет в такой семье, через десять лет будет думать тоже самое", — сказал Зозуля.

Напомним, что украинский футболист недавно обратился к Андрею Шевченко после его посиделок с сербским теннисистом Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Роман Зозуля отреагировал на ночной обстрел в Кривом Роге.