«Украинец рядом с этим дерьмом не сядет». Роман Зозуля набросился с критикой на Андрея Шевченко 13 мая, 13:08 Зозуля раскритиковал Шевченко (Фото:NV)

Украинский нападающий Райо Махадаонда Роман Зозуля прокомментировал эпизод из полуфинального матча Лиги чемпионов Милан — Интер (0:2), когда Андрей Шевченко сидел рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем .

Экс-игрок Днепра и сборной Украины в своем Instagram опубликовал пост, в котором раскритиковал легенду украинского футбола.

Фото: скрин

«Латентная вата? Глупость? Двойные стандарты?

Видео дня

Если ты посол благотворительной платформы по поддержке Украины United 24, то, кроме записи промороликов, на тебе лежит еще и репутационная ответственность. И уже не личная, а за всю страну. И если тебя приглашают на футбол, а рядом сидит спортсмен с откровенными пророссийскими взглядами, то ты априори не можешь прижиматься к нему с блаженным видом.

Сознательный украинец с этим дерьмом рядом на одном гектаре не сядет. Так почему там сидит наша национальная гордость?

Знал ли Андрей Шевченко, что сидит рядом с сербским теннисистом Новаком Джоковичем? Знал ли Андрей Шевченко, что серб и его отец — активные русофилы? Знал ли Андрей Шевченко, что Новак Джокович за возвращение спортсменов из России и России в спорт?

Очевидно, что он знал. Как и знал, что Абрамович работает в интересах России, когда просил снять с него санкции, они ведь были бизнес-партнерами до ноября 2022 года.

Как и знал, что Инфантино полностью управляемый и коррумпированный россией, когда фотографировался с ним.

Как знал, что идет в НОК, кишащий бывшими регионалами. И вышел из него только после того, как это получило громкую огласку.

Почему-то Андрей Николаевич упорно делает вид, что его личные интересы, дружба и предпочтения вне войны. Некий ситуативный патриотизм.

Мы требуем от всего мира санкций и недопуска российских спортсменов к международным чемпионатам и соревнованиям, а наш посол тусит с основными адептами и пропагандистами противоположной точки зрения. Так адекватно ли после этого нас воспринимают в мире?

Я долго молчал на этот счет и даже допускал, что человек мог ошибиться, но сейчас его ошибки стали системными. Так ошибки ли это?

И я не понимаю, почему это устраивает украинских спортивных журналистов? По-вашему, это не ко времени или есть другая причина?" - написал Зозуля в Instagram.

Ранее Роман Зозуля и Андрей Лунин приобрели боксерские перчатки Усика и помогли ВСУ.