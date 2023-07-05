«Начнет новый путь». Легендарный украинский нападающий повесил бутсы на гвоздь — журналист

5 июля, 08:33
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Роман Зозуля (Фото:Instagram)

Роман Зозуля (Фото:Instagram)

Украинский журналист Михаил Спиваковский сообщил, что бывший игрок сборной Украины и Днепра Роман Зозуля решил закончить карьеру футболиста.

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На youtube-канале ТаТоТаке Михаил отметил, что Зозуля планирует начать учиться на футбольного менеджера в Мадриде.

«Насколько я понимаю, Роман закончил свою карьеру. Он сейчас планирует учиться на менеджера. Я думаю, что он сделает хорошую карьеру футбольного менеджера. Сейчас Зозуля находится в Мадриде, там есть, где учиться», — рассказал Михаил Спиваковский.

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За свою профессиональную карьеру Зозуля больше всего запомнился в составе Днепра. Также он выступал за киевское Динамо, Бетис, Альбасете, Фуэнлабраду и Райо Махадаонду.

За сборную Украины нападающий сыграл 33 матча и забил четыре гола.

На протяжении карьеры Зозуля активно занимался волонтерством и продолжает помогать нашим воинам в борьбе с российскими захватчиками.

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Ранее Зозуля жестко раскритиковал амбассадора UNITED24 из-за бизнеса с соратником Путина.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Роман Зозуля

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