Новый партнер для Мудрика. Челси заплатил огромные деньги за 19-летнюю звезду — видео

18 августа, 13:33
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Ромео Лавия (Фото:ФК Челси)

Ромео Лавия (Фото:ФК Челси)

Опорный полузащитник Саутгемптона Ромео Лавия стал игроком лондонского Челси.

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Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Синие» заплатили за юного таланта 60 миллионов фунтов стерлингов, из которых 7 млн — возможные бонусы. Футболист подписал контракт с лондонцами до 2030 года. Бельгиец будет выступать под 45-м номером.

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В прошлом году Лавия присоединился к Саутгемптону из Манчестер Сити за 12 миллионов евро. «Горожане» получат 20% от суммы, которую Челси заплатил «святым».

Ранее Челси купил полузащитника из Эквадора за космическую сумму, побив трансферный рекорд Великобритании.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФК Челси Трансферы

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